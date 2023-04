In casac'è un problema che va ormai avanti da diverso tempo e che non sembra minimamente destinato a scomparire a stretto giro di posta. Il riferimento va alla scarsissima quantità di gol messi a segno da Madama in questo ultimo periodo, mostrando diverse lacune nel reparto offensivo.- Intendiamoci, la Juve di Max Allegri non ci ha mai abituati a partite pirotecniche o 'zemaniane', d'altronde ogni allenatore dirige la propria orchestra come meglio crede. Ma che ci sia un problema in zona gol questo è evidente anche a chi non è appassionato di questo mondo. Basti pensare all'andamento del mese di aprile, dove in 8 partite sono arrivate 4 sconfitte e solamente 2 vittorie, arrivate entrambe per- A questi numeri dati, bisogna aggiungere anche il fatto che, mostrando quasi sempre un atteggiamento svogliato e con attacca la porta avversaria con poca convinzione. Un atteggiamento a tratti attendista e mai propositivo, come si può vedere anche nelle prestazioni singolari di ogni attaccante della rosa di Allegri. Numeri che, fino ad ora vedono la Vecchia Signora aver messo a segno 69 gol in 47 partita, mantenendo una media di circae che inevitabilmente evidenziano quanto sia necessario, a partire da domani.