Lo scambio col Barcellona che potrebbe portare Ivan Rakitic alla Juventus in cambio di Emre Can e Mario Mandzukic, secondo Tuttosport si può fare ed è anche vicino alla conclusione. Il centrocampista era stato segnalato alla Juve già nel suo periodo al Siviglia: Rakitic arrivò al Barça nel 2014, giusto in tempo per sfidare i bianconeri nella finale di Champions di Berlino, dove il croato andò anche a segno, sfruttando una disattenzione difensiva bianconera. E allora: da quell'attimo lì fino alla possibilità di andare in bianconero. Lo scambio col Barcellona si può fare, con Emre Can destinato a fare percorso inverso.