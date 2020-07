3









Dopo 61 anni, a causa del coronavirus, salta la tradizionale festa della Juve a Villar Perosa. Il vernissage, la cui prima edizione è datata 16 agosto 1959, è divenuto nel corso degli anni un appuntamento fisso, estate dopo estate. Una grande festa, che riunisce tutti i tifosi bianconeri e la squadra al completo. Juve A contro Juve B, con la società, compreso rappresentati della famiglia Agnelli, a bordo campo. Un evento che quest’anno, come detto, non avrà luogo.





A comunicare la decisione il presidente della Juve Andrea Agnelli, in una lettera inviata al sindaco di Villar Perosa Marco Ventre: “Le comunico che con molto dispiacere, non essendoci le condizioni, quest'anno non si potrà tenere la tradizionale "festa in famiglia" presso il campo sportivo di Villar Perosa. Sono certo - prosegue Agnelli - che comprenderà che regole dettate dal protocollo di sicurezza Covid-19, e il nuovo calendario agonistico della stagione 2019-20 purtroppo non ci consentono di confermare il consueto vernissage estivo, evento cui tutti teniamo”.





Coronavirus dunque, ma anche la Champions League: la Juve giocherà il 7 agosto il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione e, qualora superasse il turno, sarà impegnata ad agosto nella Final 8 di Lisbona. Lo stop dovrebbe comunque essere temporaneo: dal prossimo anno Villar Perosa ospiterà di nuovo la festa della Juve.