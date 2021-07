Il tecnico livornese punta ad avere a disposizione la rosa completa per l'inizio del campionato e non vuole aspettare fine agosto per chiudere il mercato. Diversi i casi ancora da risolvere, tra cui Ronaldo e Dybala, con Chiellini e Cuadrado pronti al rinnovo e Locatelli da chiudere. Qualche cessione e un paio di colpi serviranno, ma Allegri vuole spingere sull'acceleratore ora:, scrive il Corriere di Torino.