Dopo Lilian, infatti, anche il figlio Marcus potrebbe arrivare in bianconero. Attaccante 25 enne del Borussia Mönchengladbach, piace ai bianconeri ma non solo e ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Lui il nome principale, ma anche il fratello Khephren, 21 anni e una buona crescita al Nizza, è finito nel mirino. E l'ex agente del padre Lilian, Oscar, ha parlato così di loro a Tuttosport: «Marcus è proprio forte. Un esterno d’attacco che fa gol. Dal fisico possente, è un calciatore che può davvero militare in qualsiasi squadra. Pensi che anni fa, quando non era ancora esploso, Sartori, che come tutti sappiamo, è un grande scopritore di talenti, lo voleva portare all’Atalanta. Io ne avevo parlato pure col padre, ma poi, visto che aveva già un agente, non siamo andati oltre. Però attenzione, in Germania i calciatori stanno bene, forse meglio che in Italia. Mi sembrerebbe strano che lo lascino arrivare sino alla fine del contratto, siccome però non lo seguo io, potrei sbagliare. Certo, se diventasse free agent la prossima estate sarebbe un grande affare per tutti. Ovviamente si dovrebbe pagare un lauto ingaggio, onorario che comunque merita, per poterselo assicurare. Il cartellino a zero potrebbe essere una grande occasione per i top club».- «L’Inter lo aveva seguito. Il nuovo procuratore segue molti calciatori forti in Francia, Marcus non è più un ragazzino, farà le sue scelte».- «Pensi che lo tenevo in braccio quando era piccolo (ride, ndr), Ho visto crescere lui e il fratello, ricordo ancora quando giocavano a calcio in casa a Parigi: è proprio una famiglia appassionata di pallone. Pure lui è forte. Parliamo di una mezzala a tutto campo, un giovane di prospettiva importante. Se ci hanno messo gli occhi Juventus e Inter? Io penso che farebbe bene a restare al Nizza sino al termine della stagione. In Ligue1 può ulteriormente maturare. Non so se oggi sia pronto per grandissimi livelli, ma sicuramente ha prospettive molto, molto importanti».