Dopo la partita contro il Cagliari, l'allenatore del Genoa Davide Ballardini si è focalizzato in un talento della squadra. L'allenatore ha mandato in campo l'attaccante classe 2001 Yayah Kallon, tanto anche un indizio di mercato per il futuro: "Sono molto arrabbiato, perché me lo hanno fatto vedere solo pochi giorni fa. Ha grandi qualità, in allenamento mi ha colpito subito. Vedrete che nella prossima stagione sarà uno dei protagonisti del Genoa".