Tifoso vip dellaha scritto un articolo sulla Gazzetta dello Sport in cui ha dato dei consigli alla dirigenza bianconera. "La prima cosa da dire, per essere chiari, è che nel calcio, e non solo, i cicli finiscono - è l'incipit -: bisogna prenderne atto per tempo. Più presto si fa e più rapidamente si creano le condizioni per impostare, con lungimiranza, una fase nuova".Veltroni ha difeso: "Dobbiamo esaminare le campagne acquisti di questi ultimi anni. E la rosa, che i tecnici devono dire essere sempre all’altezza per ovvi motivi, non è quella dei momenti migliori del ciclo appena concluso. Questo giornale lo sostiene da tempo"."Il centrocampo, settore che determina la qualità di una squadra, è abissalmente inferiore a quello die al successivo: Khedira, Pjanic, Matuidi, Can". Elogi solo per Locatelli, l'unico in mezzo al campo "all’altezza di quel passato. Ramsey e Rabiot, ad esempio, i cui ingaggi annuali equivalgono a quelli dell’intera Atalanta, non hanno dato mai prova del loro dichiarato valore"."Possibile che gli scout bianconeri abbiano apprezzatoe non abbiano visto Pasalic, Tonali, Freuler...? Da quanto tempo la Juve non scopre un giovane talento per l’attacco come? I ragazzi del vivaio bianconero che negli ultimi dieci anni si sono affermati sono due: Marchisio e Kean. Mi verrebbe da dire: meno procuratori e più scout".