La Juventus pensa a Ruben Neves per il centrocampo. Secondo i media spagnoli, i bianconeri hanno messo nel mirino il centrocampista del Wolverhampton: assistito di Jorge Mendes, con Ronaldo che si sta muovendo in prima persona con il suo connazionale. Secondo CR7, Ruben Neves è l'ideale per la mediana bianconera. I Wolves lo valutano 50 milioni.