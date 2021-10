L'ex attaccante dellaFabrizioè intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, parlando anche del big match di domenica contro la. L'ex giocatore ha voluto dare un consiglio a Massimilianoin merito agli uomini da schierare nella partita all'Allianz Stadium. "Se fossi in lui farei recuperare, perchè ha giocato tanto con la Nazionale", le sue parole. "Farei giocarea sinistra eterzino destro, conesterno alto. In attacco mettereiunica punta condietro di lui. I giocatori freschi saranno fondamentali perché sarà una partita maschia e la Juventus dovrà avere qualità nel giro palla, soprattutto nella riconquista. Sarà importante attaccare con forza e riempire l'area".