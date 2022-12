Come racconta Gazzetta, dopo l’infortunio in piena tournée negli Stati Uniti il centrocampista ha complicato le cose scegliendo di non operarsi subito, contrariamente a quanto gli consigliavano i medici del club. Dopo un mese e mezzo di terapia conservativa non ha risolto la lesione al menisco laterale e ha dovuto sottoporsiper via di un quadro clinico più complesso: gli è costato il Mondiale con la Francia ma anche l’assenza per tutta la prima parte della stagione con la Juve, che in Champions quanto in Serie A avrebbe avuto bisogno di lui.