Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Aldoha voluto dare un "consiglio" a Dusanper uscire dal momento di difficoltà che sta attraversando alla Juve. Ecco le sue parole: "Deve lavorare su se stesso e si deve convincere che è un grande giocatore: ha fisico, tecnica, fantasia, forza fisica, corsa, sa andare in contropiede. Non è semplice nei momenti di difficoltà e la critica è spiegata se tu sei il punto di forza di un top club come la, il carico emotivo è alto livello ma è lì che il bravo giocatore diventa un campione perché dimostra di possedere quella forza caratteriale che gli permette di sopportare il momento. Il salto di qualità lo deve fare con la mente libera".