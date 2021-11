Diagnosi e cura.agisce proprio come un medico: prima di capire come far funzionare la sua Juventus, deve intanto capire perché non va, perché non c'è modo di farla andare avanti. Per questo anche ieri - ma il confronto è continuo - si è trattenuto con il Prof.. Immortalati dalle telecamere mentre chiacchieravano fitto fitto a bordo campo durante l'allenamento aperto.Come racconta Gazzetta, il tecnico si è confrontato con il dottore e poi si è diretto verso lo staff e la squadra. Vercelli collabora con i bianconeri ormai da un decennio, e con Allegri ha un rapporto molto stretto. Nulla di nuovo, insomma. Eppure è sembrato un segnale. Da non sottovalutare. In questi giorni di ritiro, dove la squadra avrà l'occasione di un confronto quotidiano, bisogna capire i motivi dietro i 15 punti in 11 partite. Anche con l'aiuto dello psicologo.