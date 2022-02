Il confronto è abbastanza allarmante: come racconta La Gazzetta dello Sport, Allegri dopo 26 giornate ha 47 punti, otto meno di Pirlo 2021, sedici meno di Sarri nel 2020. Non solo: la Juve rispetto a un anno fa ha segnato 16 gol in meno e ne ha subito uno di più, dato non atteso dopo le tante critiche alla solidità della Juve di Pirlo.