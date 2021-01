C'è stato un confronto. Netto. Schietto. Tra tutte le parti in causa, squadra e staff. A raccontarlo è stato Andrea, nella conferenza stampa che ha anticipato la finale di Supercoppa: "Dopo la Fiorentina c'era stato un confronto con la squadra dopo giorni di stop, di vacanza - le parole del tecnico -. Era giusto parlare della partita, non avevamo avuto tempo di farlo subito dopo. Dopo l'Inter parlato normalmente come facciamo tutti i giorni. Abbiamo analizzato la gara e parlato di questa di domani sera. Momento difficile come tanti nella stagione, specie se perdi una gara così importante. Ma abbiamo la fortuna di questa grande possibilità, di una finale. Troveremo grandi energie per giocare la partita di domani sera".