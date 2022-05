Come racconta il Corriere dello Sport, Bonucci parla di "poca esperienza in certe partite dei tanti giovani". Ma analizzando le due gare chiave, quelle che alimentano i rimpianti della stagione bianconera, si nota come in realtà contro il Villarreal ci sia stata una Juve con un'età media di 27,7 anni nella formazione di partenza, contro l'Inter addirittura l'età media era di 29 anni.