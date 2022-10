Con la vittoria contro l'Empoli,. Un bottino non certo esaltante;si immaginava un punteggio diverso a questo punto della stagione. Rispetto all'anno scorso però, ihanno fatto meglio, almeno in campionato. Nella passata stagione, i punti dopo 11 giornate erano 15, quattro in meno rispetto all'attuale stagione e anche il distacco dalla vetta della classifica era più ampio. L'Udinese è la squadra che in questo senso ha il miglior saldo positivo (più 10) mentre la Fiorentina quello peggiore (meno otto).