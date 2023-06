La Juventus ha chiuso il campionato con 72 punti, conquistando quindi sul campo la qualificazione in Champions League ma soprattutto migliorando quanto fatto la scorsa stagione in Serie A, quando la squadra di Allegri terminò con 70 punti. Un gol in meno fatto quest'anno rispetto al 2021/2022 ma quattro in meno subiti. Dati che anche Allegri ha voluto rimarcare nel post partita.