Come racconta Tuttosport, la storia dell’eraracconta ben altre performance, con partenze spesso quasi impeccabili, a costruire la base solida di campionati che in nove occasioni si sono concluse cucendosi il tricolore sul petto. Ma in realtà la storia racconta che la Juve del presidente Andrea ha saputo fare anche peggio: era la stagione 2015/16, quando, fresca del primo scudetto allegriano vinto il campionato precedente, totalizzò in sette partite appena 8 punti - due in meno degli attuali - per 9 reti realizzate e 8 subite per poi accendere i motori.