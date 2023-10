la Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023 nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;

la Dichiarazione non finanziaria al 30 giugno 2023;

la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998;

la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998;

la Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti (i.e., la relazione ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.), la Situazione patrimoniale separata al 30 settembre 2023 e le Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ; e

la Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti (i.e., la relazione sul raggruppamento azionario).

Con riferimentodeglidiS.p.A. ("Juventus" o la "Società") convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 novembre 2023, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita in Torino, via Druento n. 175, sul sito internet www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "1Info" www.1info.it:Con riferimento al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023, si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Juventus, in data 30 ottobre 2023, ha deliberato di integrare, per massima trasparenza, la Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023 con informazioni e dati pro-forma al 30 giugno 2023 e 2022 al fine di riflettere, a tali date di riferimento, gli effetti di quanto indicato dalla delibera Consob n. 22858 del 25 ottobre 2023 ("Delibera"); si precisa che, fatte salve le integrazioni relative ai dati pro-forma sopra indicati, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023 non sono stati modificati. Per maggiori informazioni sulla Delibera, assunta a conclusione del procedimento volto all'adozione delle misure di cui all'art. 154-ter, comma 7, del D.Lgs. 58/1998, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 27 ottobre 2023, disponibile sul sito internet della Società www.juventus.com, sezione Club, Investitori e sul sito di stoccaggio autorizzato "1Info" www.1info.it, nonché alla nota 57 del bilancio consolidato e alla nota 56 del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2023. La Società adempirà alla Delibera mediante la pubblicazione di un ulteriore apposito comunicato stampa contenente situazioni economico-patrimoniali pro-forma consolidate al 30 giugno 2023, 2022 e 2021 e al 31 dicembre 2022, predisposte secondo quanto richiesto dall'Autorità. Le relazioni di revisione non contengono rilievi sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse con la medesima controparte. Le relazioni di revisione contengono l'aggiornamento degli effetti economici e patrimoniali dei rilievi relativi alla competenza degli accordi di riduzione e integrazione dei compensi sottoscritti con il personale tesserato negli esercizi 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonché l'aggiornamento dei rilievi relativi a effetti o possibili effetti contabili di "promemoria" o "memorandum" con altri club attinenti a talune operazioni di calciomercato, risalenti agli esercizi 2017/18, 2018/19 e 2019/20. I potenziali effetti di tali rilievi sarebbero positivi, a livello economico, sia nell'esercizio corrente che in quello precedente, e sarebbero nulli sul patrimonio netto al 30 giugno 2023 e sostanzialmente nulli sui flussi di cassa e sull'indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello in corso. Juventus ribadisce di aver costantemente operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry. I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l'ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società. Le relazioni di revisione sono allegate al presente comunicato stampa.Inoltre, sempre facendo seguito a quanto già comunicato in data 23 ottobre 2023, si comunica che il socio di maggiornazaN.V. ha effettuato in data 27 ottobre 2023 un primo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società nelle more dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale (come definito nel comunicato del 23 ottobre 2023).Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Cerrato, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.