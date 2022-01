Denis Zakaria è un nuovo giocatore della Juventus: arriva anche il comunicato della società bianconera.



IL COMUNICATO - "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 4,1 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".



IL BENVENUTO - "Denis Zakaria è bianconero. Centrocampista svizzero, classe 1996, da oggi vestirà la maglia della Juventus, salutando la Bundesliga dopo 125 presenze, tutte tra le fila del Borussia Mönchengladbach.



Nato a Ginevra il 20 novembre 1996, comincia il suo percorso calcistico con il Servette, club con cui esordisce tra i professionisti e con cui segna anche il suo primo gol, poi il passaggio allo Young Boys, prima dell’approdo in Bundesliga. Nelle ultime quattro stagioni e mezzo Denis ha messo le sue qualità al servizio del Borussia Mönchengladbach, collezionando in tutto 125 presenze - secondo calciatore più giovane ad aver raggiunto questa cifra nel massimo campionato tedesco - e segnando 11 gol. Numeri che fanno capire come sia riuscito a diventare centrale nel club bianco nero verde.



Centralità che in questo caso fa rima anche con costanza e affidabilità. Zakaria è, infatti, uno dei tre calciatori del Borussia Mönchengladbach ad aver segnato in tutte le ultime 5 stagioni in campionato e, in questa stagione, è uno dei tre centrocampisti di Bundesliga ad aver completato almeno il 90% dei propri passaggi. Costanza che si rispecchia anche in Nazionale: 40 presenze e 3 gol con la sua Svizzera.



Esplosivo, dinamico e dotato di grande senso tattico è ora pronto alla più stimolante e speciale delle avventure: quella alla Juventus. Non vediamo l’ora di viverla insieme.



Benvenuto, Zak".