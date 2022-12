La Juventus è pronta a scendere nuovamente in campo per la seconda e penultima amichevole del 2022. Domani, giovedì 22 dicembre, alle ore 14:00 i bianconeri affronteranno i croati del Rijeka all’Allianz Stadium. Questo match si giocherà a porte chiuse, a differenza di quello contro lo Standard Liegi che verrà disputato a porte aperte sempre all’Allianz Stadium venerdì 30 dicembre alle ore 14:30.Per arrivare preparati al primo di questi ultimi due appuntamenti prima della ripresa del campionato, la squadra si è ritrovata anche questa mattina al Training Center per l’ultima sessione di lavoro prima del test contro il Rijeka. Sessione che si è focalizzata su esercitazioni tecniche per le due fasi di gioco, su situazioni da palla ferma e su lavoro tecnico individuale.Il report ufficiale sull'allenamento bianconero di oggi.