Prime sedute collettive e prime esercitazioni tattiche per la Juventus: dopo gli allenamenti dei giorni scorsi, affrontati a piccoli gruppi, in linea con il protocollo federale la squadra ha avuto la possibilità di ricompattarsi e Andrea Pirlo e il suo staff hanno subito sfruttato l'occasione. La tattica è stata così il tema portante delle due sessioni odierne sostenute al JTC e i bianconeri hanno iniziato a lavorare sui movimenti e i meccanismi che dovranno assimilare in vista della prime gare della stagione. Domani si torna in campo, ma per una sola seduta, in programma nel pomeriggio".