Laha comunicato la data del consiglio d'amministrazione per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2021. Lo stesso bilancio che dovrebbe chiudersi con un rosso superiore a"Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) rende noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021 e della Relazione Finanziaria Consolidata Annuale 2020/2021, prevista nell’intervallo temporale compreso tra il 13 e il 16 settembre 2021, si terrà in data 17 settembre 2021".