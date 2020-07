1









Lo scudetto della Juve è ormai ad un passo. Mancano solo quattro punti ma se l'Inter non batte la Fiorentina e la Juve vince con l'Udinese già giovedì può essere scudetto: "Sarri ha la smania di vincere questo scudetto - si legge su Repubblica.it -, e anche questo lo si può perfettamente comprendere: a 61 anni di età, e dopo una carriera spesa all'inseguimento dell'utopia, sarà il suo primo vero trofeo italiano. Per conquistarlo ha dovuto cambiare se stesso, accettare dei compromessi, adattarsi alla situazione: per qualcuno questo è stato un tradimento dei valori, per altri un grande segno di intelligenza, di maturità, anche di umiltà perché, come dice lui, "chi non si adatta non allena i giocatori, ma sé stesso".