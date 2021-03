Accardi, a TMW, ha parlato della Juve e di Ronaldo: "Mi fa sorridere chi si sorprende. Arrivò per far fare il salto di qualità. CR7 però fa sì che la squadra diventi dipendente da lui. Ora c'è anche un problema economico: se parte e va in un'altra squadra viene a costare al lordo 50 milioni di euro e non credo che adesso un club si possa sobbarcare una cifra del genere. Credo che sia più facile che CR7 possa iniziare un discorso diverso, legato alla sua immagine, guardando verso i paesi arabi. Tra l'altro il prossimo anno ci sono i mondiali e un testimonial come lui sarebbe una gran cosa. Quanto alla Juve deve iniziare un nuovo ciclo. Pirlo può diventare un grande allenatore ma prima deve fare la gavetta. La Juve ha davanti anni di ricostruzione e ci può stare che Pirlo possa crescere e diventare un grande allenatore proprio nella Juve".