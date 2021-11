Il giornalista Matteo, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato anche del momento difficile della. "La? Una boccata d'ossigeno per la Juventus, che domani può mettere in cassaforte la qualificazione", le sue parole. "La Juve non è ancora riuscita a trovare soluzioni a problemi di lungo termine, è un percorso di anni di gravi difficoltà, che ha visto la squadra passare dalle finali di Champions a vivere una grande difficoltà in campionato. La situazione è peggiorata, la società non è riuscita a fare scelte giuste, cosa che può essere anche naturale dopo anni di successi".