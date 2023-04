Questo il commento di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sul momento della Juventus e le decisioni contro sul campo e fuori:Perché viene convalidato il gol di Milinkovic dopo la clamorosa spinta su Alex Sandro? Perché è l’unica squadra punita, con quindici punti, per le plusvalenze? I l gol irregolare di Milinkovic Savic è clamoroso, ma non necessariamente decisivo nel complesso di una partita che la Juventus aveva raddrizzato dopo pochi minuti, grazie a una reazione di rabbia. Non si può ridurre l’analisi di Lazio-Juventus al fatto che uno dei due gol della squadra di Sarri era da annullare, perché significherebbe ignorare la leggerezza dell’approccio juventino alla gara. Non è detto che piacciano, ai tifosi, perché non è detto che la Juventus sia innocente, come non è detto che sia colpevole.