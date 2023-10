Le parole dia Dazn:FAGIOLI - "Nicolò è un ragazzo a cui vogliamo tanto bene. E' caduto in questa malattia, è grave e deve cercare di curarla. E' importante. Bisogna stargli vicino in questi 7 mesi. Le difficoltà saranno in questi mesi. Sono contento che possa allenarsi, avere il gruppo lo aiuterà. Bisognerà stare vicini a Sandro Tonali. Sono due brave persone. Ognuno fa il suo commento, ma sono giovani. Hanno sbagliato ed è giusto che paghino nel caso. Ma serve stare vicino, è un momento difficile".