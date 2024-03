L’ex attaccante di Juve e Arsenal, Thierry Henry, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Uk, dove ha commentato il modo di giocare dell’Inter, facendo riferimento anche alla gara vinta contro i bianconeri a San Siro.‘Se non sei in posizione, prendi contropiede. Se tu hai Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, quando hanno la palla sono abbastanza bravi da saper giocare. Hanno Lautaro che viene indietro e Thuram che copre lo spazio anche a sinistra quando non lo fa Dimarco o a destra quando non salgono Dumfries o Darmian. I gol contro Juventus e Milan quest'anno sono arrivati così’.