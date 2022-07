Le parole di Massimiliano- "I ragazzi si sono ben comportati. Da Graca ha fatto gol: per un giovane è sempre bello segnare con la maglia della Juve anche se in amichevole. Fagioli ha disputato un buon primo tempo: ha perso qualche palla di troppo più che altro per un po' di leggerezza, però ha fatto anche una giocata importante quando ha sfiorato il gol".