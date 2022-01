1









"Ci stava, sono cose che capitano. Non c'è da commentare". Così Allegri sulla squalifica ricevuta: domani non sarà in panchina all'Olimpico, anche se sarà regolarmente con la squadra. Il tecnico salta il prossimo turno "per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l'impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale".