Non semplice, ma nemmeno impossibile. La Juve continua ad essere una delle pretendenti per il futuro di Jadon, almeno per quello che andrà da gennaio a giugno. Una parentesi che può servire al calciatore inglese di ritrovare ritmo e fiducia per non perdere il treno dell'Europeo, a chi riuscirà a rilanciarlo per valutare un eventuale grande investimento con calma. Il Manchester United - si legge su calciomercato.com - si sta gradualmente arrendendo all'idea di dover valutare una soluzione estrema, quella del prestito con diritto di riscatto o addirittura secco, magari partecipando anche al pagamento dell'ingaggio: una situazione quasi inevitabile considerando la rottura totale con il giocatore, ormai fuori rosa da quasi tre mesi e senza possibilità di ricucire con Erik Ten Haag.