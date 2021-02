Nicolò Rovella è l'unico acquisto per la prima squadra messo a segno dalla Juventus in questa finestra "di riparazione". E non arriverà subito, ma addirittura alla fine della stagione 2021-2022. Un'operazione che ha fatto parecchio discutere, con quella valutazione da 18 milioni di euro che con i bonus diventa addirittura di 38 milioni (a fronte dei cartellini di Portanova e Petrelli che, sommati con anche i bonus, insieme fanno 28 milioni). Come riporta Sky Sport, quello di Rovella è nella top-5 degli acquisti più costosi in Europa durante il mercato invernale appena concluso.