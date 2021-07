. Il bosniaco potrebbe tornare a Torino e alla Juve, ma solo se si presenterà una vera e propria occasione per i bianconeri. La strada che riporta Miralem a Torino è ancora lunga. Il dialogo è stato avviato ed è reale, perché l'interesse è comune e anche Max Allegri la pensa così. Il tutto mentre l’attenzione della società catalana è quella di dimezzare il monte stipendi per poter firmare Leo Messi. Pjanic con i suoi 8,5 milioni netti di stipendio per i prossimi tre anni è un peso importante per le casse blaugrana ed è ai margini delle rotazioni di Ronald Koeman.- Ma anche la Juve ha bisogno di cedere prima di comprare. Così è nata l’idea di scambio con Aaron Ramsey, in prestito, ma anche il gallese ha uno stipendio piuttosto elevato. Così arrivano i sondaggi che portano Ramsey verso la Premier, con vari club interessati. Cederlo in prestito vorrebbe dire aprire un posto a Pjanic, sempre come occasione però. E uno sforzo serve anche dai giocatori, soprattutto in questo periodo complesso. Da parte sua, ricorda Gazzetta, Pjanić evidentemente ha già da tempo sposato questa soluzione.