"Mi voleva la Juventus, hanno provato a portarmi in Italia". Lo ha confessato nei giorni scorsi Fabio Silva, confermando quanto raccontato lo scorso anno. Il talento classe 2002 più pagato al mondo oggi gioca nel Wolverhampton, dopo essere esploso nel Porto. Ma gli scout bianconeri hanno davvero seguito a lungo Silva e la Juve si era informata col suo agente Jorge Mendes sulla possibile operazione per portarlo a Torino. Con l'idea di un investimento su un talento per il futuro, non pensando a condizioni economiche inavvicinabili.



COVID E PREZZO - Come scrive calciomercato.com, l'impatto del Covid da aprile in avanti ha reso impossibile una spesa seria per Fabio Silva. Eppure, la Juve ne ha parlato col suo agente e continua a ritenerlo uno dei migliori talenti del futuro nel suo ruolo. Fabio si sta ambientando, la Premier League non è facile ma l'operazione è saltata quando il solito Wolverhampton ha messo sul piatto 40 milioni di euro per assicurarselo, cifra impareggiabile per la Juve che ha investito il suo budget in maniera diversa e su calciatori più pronti. Ma Fabio Silva quando parla dei bianconeri non mente, anzi. Era tutto vero.