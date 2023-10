Nell'estate del 2018, dopo una brillante stagione in Liga, ilha superato la concorrenza di diverse squadre europee per assicurarsi i servizi di. L'operazione è stata guidata in gran parte da Cristiano, che ha persuaso Aurelio De Laurentiis a investire senza esitazione i 30 milioni di euro necessari per la clausola rescissoria del giocatore. Il trasferimento dial Napoli, sotto la gestione di Carlo Ancelotti, ha contribuito a distogliere l'attenzione dall'uscita di Maurizio Sarri,e altri giocatori chiave.Nel corso degli anni,ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più versatili e adatti a giocare in una squadra di livello superiore, sebbene la sua forma in campo non sia stata costante. Dopo il suo trasferimento alun anno fa, sembra che abbia sviluppato una relazione difficile con l'allenatore, spingendolo ad esplorare altre opportunità di mercato. Gli intermediari stanno lavorando per facilitare un potenziale trasferimento di Fabian Ruiz, e la Juventus sta seguendo da vicino la situazione. Giuntoli, che ha scommesso su di lui in passato, sta attivamente cercando almeno un centrocampista in vista della finestra di gennaio. Tuttavia, lasi sta muovendo con cautela, cercando di capitalizzare sulla voglia di Fabian Ruiz di lasciare Parigi e sperando che il PSG apra alla possibilità di un. Giuntoli si è già dichiarato pronto a garantire il sostegno per l'acquisizione del giocatore spagnolo, che si adatta perfettamente al progetto di Max Allegri e agli obiettivi della squadra bianconera. Con esperienza in Serie A, un background internazionale e un futuro promettente, Fabian Ruiz sembra corrispondere pienamente al profilo ideale per la Juventus, che lo considera come una delle principali priorità di mercato per la finestra di gennaio.