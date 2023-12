"Charlie, perché alla Juventus manca qualità e se dovesse prendere Colpani che è un trequartista lo abbasserebbero come ha fatto l'Inter con Calhanoglu. Ci sono quattro attaccanti e verrebbe inserito Kean nella trattativa". E' quanto dichiarato da Michele Fratini, agente e intermediario, a Rai Sport. E' lui quindi il favorito per il colpo a centrocampo della Juve: salgono le quotazioni e la candidatura dell'inglese classe 2003 dell'Arsenal, attualmente in prestito allo Swansea.