Come racconta Tuttosport, Di Maria è ancora un giocatore vero e resistente all’usura del tempo: lo raccontano le 800 presenze collezionate in carriera, inclusa la Nazionale, e impreziosite da prestazioni all’altezza anche a un’età avanzata. Di Maria juventino può consentire a Federico Chiesa di recuperare con più calma e al tifoso bianconero di sognare in prospettiva un tridente delle meraviglie con il figlio d’arte, El Fideo e Dusan Vlahovic contemporaneamente in campo.