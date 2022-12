In merito all'inchiesta in cui è coinvolta la(Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori). Dopo la richiesta di rinvio a giudizio recapitata ai vertici della Juventus, compreso il club come persona giuridica, si legge nel comunicato dell'associazione,Il Codacons si schiera quindi a favore soprattutto dei piccoli azionisti, come si evince dal comunicato pubblicato sul sito: "Le ipotesi accusatorie sono false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di conseguenza,Sul sito del Codacons è disponibile il modulo di nomina di persona offesa che ciascun aderente può scaricare e inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al fine di segnalare, con questo primo atto, la propria posizione alle Autorità".