La Juventus conta oggi in rosa 12 giocatori della nazionale italiana, sette erano in campo titolari contro la Fiorentina. Da sempre, i bianconeri hanno avuto un forte nucleo di giocatori azzurri e la società ora vuole continuare la tradizione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la dirigenza vorrebbe portarne altri a Torino nelle prossime sessioni di mercato e il primo nome della lista è Domenica Berardi del Sassuolo.