L'entusiasmo intorno alla Juventus è cresciuto nelle ultime settimane a tal punto che il club sta pensando di riaprire la campagna abbonamenti, ora ferma a poco più di 17mila, per tutto il girone di ritorno da quando riferisce Tuttosport. Una scelta che può essere dettata anche dai segnali che arrivano dalla vendita dei biglietti. Per le prossime due partite casalinghe infatti l'Allianz Stadium è già sold out, così come è stato in quelle precedenti.