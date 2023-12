Dopo gli episodi di Genoa-Juve, secondo il Corriere della Sera, il club bianconero ha fatto sentire la sua voce presso le sedi opportune accodandosi alle parole già pronunciate post-partita da Allegri. La parola chiave è fastidio, non solo per i due episodi, ma per la mancanza di uniformità che c'è e resta di partita in partita. la Juve ritiene solare il rigore non assegnato per il tocco con il braccio di Bani. "Dispiacere e arrabbiatura", la lettura della società dopo il pareggio per 1-1.