Come racconta Gazzetta, dail club s’aspetta anche che faccia crescere i giovani, creandosi un tesoretto fatto in casa. Difficilmente la prossima estate si procederà sulla stessa strada tracciata un anno fa: Allegri aveva chiesto giocatori esperti per provare a vincere subito e la dirigenza lo ha accontentato andando a pescare parametri zero, prestiti o con un costo del cartellino contenuto ma spesso con ingaggi importanti. Una strategia che finora non ha prodotto grandi risultati, appesantendo però il monte ingaggi.