Il Manchester City ha sentito suonare i campanelli di allarme, così si è subito affrettata a legittimare quanto già suo. La Juve segue Gabriel Jesus, centravanti brasiliano alla corte di Pep Guardiola, così i citiziens hanno deciso di muoversi per blindarlo, così da evitare ulteriori assalti. Infatti, come riporta The Sun, Gabriel Jesus potrebbe discutere a breve il rinnovo del contratto, con lo stipendio che si alzerebbe a 7 milioni di euro a stagione. Il brasiliano è tra i favoriti di Guardiola e per la Juventus è sempre stata una pista complicata da seguire. Così, però, potrebbe allontanarsi del tutto.