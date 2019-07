Nel corso dell'inaugurazione del nuovo store della Juventus a Milano, dove ha preso parola anche Gigi Buffon, il chief revenue officer della Juventus, Giorgio Ricci, ha dichiarato: "L’effetto Ronaldo c’è ancora, anche sulla maglia nuova, siamo contenti. Ovviamente ha portato l’asticella molto più in alto, quindi diciamo che battere i numeri ogni anno è sempre più difficile. Però stiamo andando bene, anche con i prodotti della nuova linea".



SULL'IMPATTO COMMERCIALE - "CR7 ha alzato il livello. Lo ha alzato in tutti i sensi, sul campo e fuori. Abbiamo visto una crescita abbastanza generalizzata di quello che è il nostro mondo, perché lo ha proiettato su una dimensione più globale. Come club italiano lo vediamo anche molto bene nel confronto con i nostri concorrenti".