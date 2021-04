Andrea Pirlo ha parlato dopo il pareggio contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero è intervenuto raccontando la propria frustrazione per il momento e dando un messaggio verso il futuro: "Il percorso di crescita? Sono diverso rispetto all'inizio, le aspettative erano diverse all'inizio. Non credo di aver compiuto il lavoro come volevo e come volevano tutti. Si cerca di migliorare ogni partita che passa, ma dalle prospettive iniziali non sono contento e non credo sia contenta la società". Qualcuno ha letto queste parole come quelle di un addio certo.