Secondo quanto riportato dagli spagnoli di AS, ilsta preparando un'offerta monstre per strapparealla, prossima avversaria dei Blues in Champions League. Si tratta di una cifra di circa 120 milioni di euro, non lontana dunque dallarescissoria di 128 milioni che scatterà la prossima estate, in corrispondenza con la fine del suo terzo anno di contratto. Entro giugno, comunque, potrebbero entrare nel vivo anche i discorsi legati al