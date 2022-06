La Juventus spera di trattenere Matthijs de Ligt, tuttavia nonostante la scadenza di contratto nel 2024 e la clausola rescissoria da 120 milioni di euro il futuro del difensore olandese potrebbe essere lontano da Torino. Stando a quanto riporta SkySport il Chelsea è pronto a formulare l'offerta per De Ligt e sarebbe disposto ad offrire 40 milioni più il cartellino di Timo Werner. La Juventus ha richieste economiche più alte ma si troveranno per trattare.



SOSTITUTO - Madama però non vuole farsi cogliere impreparata in caso di addio dell'ex Ajax e per questo si è già messa in contatto con gli agenti di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe valutato dai viola circa 15 milioni di euro. Tuttavia sul serbo c'è anche l'interesse dell'Inter che avrebbe sondato il terreno. In caso di addio con De Ligt che sarebbe un fulmine a ciel sereno però la Vecchia Signora è pronta a virare su Milenkovic.