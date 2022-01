1









Un sondaggio a sorpresa. Nelle ore in cui si sta scatenando il mercato della Juventus, ecco arrivare un altro possibile affare in uscita: Alex Sandro. Sì, perché sono diversi i giocatori bianconeri che piacciono in Premier League e i bianconeri valutano le proposte in questi ultimi giorni. Dopo la partita col Milan, è scoppiato il calciomercato e sono iniziate le corse. Non solo Aaron Ramsey, che intanto continua a rifiutare tutte le uscite e che però resta l'unico a poter partire liberamente, ma anche Rodrigo Bentancur e Arthur. Per questi due ci potrà essere un’uscita solo in caso di arrivo di un calciatore approvato da Allegri, ma nonostante il poco tempo le idee restano vive.



IN USCITA - Arthur ha un accordo con l’Arsenal (anche per un prestito da 18 mesi) ma serve un sostituto alla Juve e soprattutto un accordo soddisfacente con i bianconeri. Bentancur piace all’Aston Villa, che lo ha visionato e può offrire 20 milioni, di cui il 35% andrebbero versati al Boca Juniors per vecchi accordi. Più interessante l'ultimo sondaggio, quello fatto dal Chelsea per Alex Sandro con la Juve: una trattativa non (ancora?) decollata, scrive la Gazzetta, che ricorda però uno scenario passato, quando i Blues arrivarono a offrire 40 milioni per il brasiliano. Ora la cifra non sarebbe più quella, ma la Juve ascolterebbe volentieri.