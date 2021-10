Il Chelsea è pronto a riabbracciare Mason, al rientro dall'infortunio che l'ha tenuto ai box nelle ultime settimane. Si tratta di un rientro "portafortuna" per i blues, reduci da due pesanti sconfitte in campionato contro il Manchester City e in Champions League contro la Juventus: con lui in campo la squadra di Thomas Tuchel non ha mai perso.